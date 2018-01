ALORS QUE L'AGO DE LA LFP EST PRÉVUE DÉBUT MARS Le successeur de Kerbadj connu en avril

Par Lounès MEBERBECHE -

Les principaux responsables du football algérien

Selon toute vraisemblance, le feuilleton du conflit LFP-FAF devrait encore s'allonger pour quelques mois, du moins jusqu'à l'organisation d'une Assemblée générale élective de la Ligue.

En effet, même si le directoire a déjà entamé ses travaux, en tentant de remettre de l'ordre au sein de la LFP, les tracas sont toujours là, notamment les scandales de la violence et les bévues des arbitres qui causent des dégâts irréparables.

Ainsi, la situation n'incite pas à la sérénité et c'est pour cette raison que la FAF tente d'éviter le pire en réorganisant la LFP dans l'espoir de retrouver le calme durant cette phase retour, si délicate à gérer. Afin d'y parvenir, Ammar Bahloul, membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football et membre du directoire chargé de gérer les affaires courantes de la LFP, a informé hier que son instance a décidé de programmer l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Ligue pour la première quinzaine du mois de mars prochain: «L'AGO se déroulera lors de la première quinzaine de mars, au cours de laquelle il sera question de l'installation de la commission de candidatures et celle de recours. L'Assemblée générale élective doit se dérouler dans un délai d'un mois après l'AGO, soit au mois d'avril. Nous sommes dans les temps», a affirmé Ammar Bahloul.

Cette AGO de la LFP interviendra donc en mars, avant de laisser place à l'AGE pour annoncer le nom du successeur de Mahfoud Kerbadj, qui a été poussé vers la sortie par la FAF. Cependant, avant cette fameuse AGE, on devrait assister à l'AGO de l'instance fédérale pour présenter son bilan de l'année 2017 et qui promet d'être très mouvementée, d'autant que les sujets de divergence et de polémique entre les présidents font légion. Pour rappel, la FAF a annoncé dimanche 21 janvier dernier sa décision de retirer la délégation de gestion des championnats professionnels au conseil d'administration de la LFP «avec effet immédiat», conformément à l'article 20 de la convention qui lie la FAF à la LFP depuis juillet 2011. La décision a été prise à l'unanimité par le Bureau fédéral de la FAF, réuni en session ordinaire à Sétif sous la présidence de Kheïreddine Zetchi.

Un directoire avait été installé le lundi 22 janvier par le président de la FAF. Il est composé de Ammar Bahloul et Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral, et Ali Malek président de la Ligue nationale du football amateur (Lnfa).

«Notre mission va prendre fin à l'issue de l'AG élective, au cours de laquelle nous serons présents en tant qu'observateurs pour veiller au strict respect des règlements en vigueur», a-t-il ajouté. Elu en juillet 2011 à la tête de la LFP, Mahfoud Kerbadj quitte ainsi l'instance dirigeante de la compétition professionnelle alors que son mandat court encore jusqu'en 2019.

Par ailleurs, Amar Bahloul s'est livré hier à propos de la programmation des championnats des Ligues 1 et 2 pour le reste de la saison, en informant que le calendrier sera publié la semaine prochaine. Le membre fédéral a indiqué que ce dernier prendra en considération la participation des clubs algériens aux compétitions continentales et qu'il devrait s'adapter à leurs besoins, tout en évitant de laisser traîner les matchs en retard.



Commission fédérale d'arbitrage

Ghouti convoque une réunion d'urgence

Face aux nombreux scandales provoqués par les décisions des arbitres qui ont dirigé les matchs du dernier week-end, comptant pour la 18e journée des Ligues 1 et 2, une réunion d'urgence a été décidée par le président de la Commission fédérale d'arbitrage, Mohamed Ghouti. Cette réunion, qui devrait se tenir jeudi prochain, sera consacrée à l'étude des derniers événements qui ont secoué la scène sportive, notamment les matchs de l'ES Sétif face à l'US Biskra, la JSM Skikda face au GC Mascara, NAHD-MCO et d'autres matchs entachés par les décisions des hommes en noir. De lourdes sanctions devront tomber pour tenter de calmer les ardeurs des présidents des clubs et des galeries, qui estiment que l'arbitrage algérien ne cesse de fausser l'enjeu des championnats depuis quelques années et risque de connaître sa plus profonde chute cette saison. Reste à savoir si ces sanctions seront dissuasives au point de redresser la situation et éviter le pire d'ici le mois de mai prochain.