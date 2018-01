A 48H DU MATCH MCA-CRB On se prépare pour la revanche

Par Saïd MEKKI -

Le prochain derby s'annonce palpitant

Les staffs des deux formations se sont mis au lendemain du derby en championnat à préparer ce match de coupe d'Algérie dans la perspective d'aller le plus loin possible dans cette prestigieuse compétition.

Le MC Alger et le CR Belouizdad n'ont pu se départager lors de leur dernier derby en championnat de Ligue 1 Mobilis, disputé au stade du 5-Juillet (0-0), mais, les deux formations doivent se retrouver ce week-end pour les éliminatoires des huitièmes de finales de la coupe d'Algérie où il faut bien un vainqueur et un vaincu.

En tous les cas, pour la direction du Mouloudia d'Alger, la coupe d'Algérie fait partie des objectifs de l'équipe cette saison d'autant qu'il y a également la coupe de la CAF ainsi que le championnat d'Algérie. Quant au CR Bélouizdad, et compte tenu de la situation difficile que traverse l'équipe, aller en coupe d'Algérie le plus loin possible est un défi à relever alors qu'en championnat, il va falloir d'abord commencer à gagner les matchs puisque aucune victoire n'a été enregistrée du côté des Rouge et Blanc durant 15 matchs en championnat! Sur ces entrefaites, il ressort que les gars de Laâquiba auront moins de pression que leurs voisins du centre d'Alger dont l'équipe carbure bien pour le moment. Pour ce match de la coupe d'Algérie, Karaoui, le Vert et Rouge, estime qu'«on doit se qualifier en coupe d'Algérie pour faire oublier le semi-échec en championnat».

Le joueur du MVA n'oublie pas que le match est difficile et il a tenu à noter que «le fait que le Chabab de Belouizdad lutte pour le maintien, ne veut nullement dire que notre tâche va être facile, bien au contraire, la rencontre s'annonce très compliquée».

Quant à son coéquipier, le gardien de but Chaouchi, il pense qu'«on se rachètera en coupe d'Algérie contre le Chabab» avant d'ajouter très fermement qu'«il est hors de question de décevoir notre public en coupe face au CRB on doit donc bien se qualifier pour les Chanouas», a conclu le gardien international des Vert et Rouge. Côté, CR Bélouizdad, on savoure le nul arraché devant cette impressionnante équipe du MCA tout en espérant ne point rater le match de la Coupe d'Algérie pour se qualifier au détriment du même adversaire. L'avant-centre du CR Bélouizdad, Lakroum, savoure ce nul qui «nous donne l'occasion de nous éloigner de la zone rouge en championnat, mais, place au prochain match qui s'annonce difficile, mais, où on ne va pas lâcher les gars du MC Alger.» Quant à son coéquipier, le Malien Sidibé, il relève que «le nul contre le MCA en championnat est prometteur en vue du match de la coupe d'Algérie. Si on joue de la même manière, on a de fortes chances de passer aux quarts de finale», estime la nouvelle recrue du Chabab de Belouizdad.

Ainsi, le match semble déjà avoir commencé du côté des staffs et des joueurs des deux camps, au moment où les supporters attendent demain matin pour aller acheter les billets du stade.

Le directeur du complexe olympique du 5-Juillet, Hadj Mohamed a annoncé que «la vente des billets débutera mercredi à 9h et s'étalera jusqu'à 18h et l'opération se poursuivra jusqu'au jour du match.

Le prix du billet est fixé à 300 DA et toutes les conditions sont réunies pour que l'opération vente des billets se déroule dans de très bonnes conditions» a conclu le directeur du stade du 5-Juillet.