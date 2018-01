ELLE LUI ÉVITE DES SANCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LA FIFA La FAF paye à la place de l'USMBA

La FIFA avait sanctionné les «Vert et Rouge» de la Mekerra une première fois en lui défalquant six points à cause de son litige avec un ancien joueur, le Néerlandais d'origine congolaise, Jessy Mayele, qui avait porté les couleurs des Vert et Rouge en 2014.

L'USM Bel Abbès est assurée de ne pas subir d'autres sanctions de la part de la Fédération internationale de football (FIFA) après que la Fédération algérienne de la discipline (FAF) a régularisé deux anciens joueurs de l'équipe, selon Mohamed Aida, membre actionnaire du club de Ligue 1. L'USMBA s'est déjà vue défalquer six points à cause de la plainte déposée à la FIFA par le joueur Jessy Mayele. Un autre joueur au nom de Dieumerci, a également interpellé l'instance mondiale pour être rétabli dans ses droits, rappelle-t-on. «La FAF a accepté de payer à notre place les deux joueurs étrangers. Les procédures d'usage ont été faites avant-hier par le secrétaire général de la structure fédérale, soit avant le 31 janvier, l'ultimatum fixé par la FIFA», a déclaré Aida à l'APS. L'instance fédérale que préside Kheïreddine Zetchi va récupérer son dû transféré de son compte en devises des prochaines rentrées d'argent de l'USMBA provenant des droits de télévision, a précisé le même dirigeant, tout en soulignant que l'administration du club a préparé un solide dossier à transmettre à la FIFA dans l'espoir de récupérer les six points défalqués en guise d'une première sanction il y a de cela une dizaine de jours. Avec 20 points au compteur, les «Vert et Rouge» de la Mekerra, qui restent sur une défaite à domicile contre le CS Constantine (2-1), tablent énormément sur la restitution des six unités retirées pour éviter toute mauvaise surprise en fin de saison. Le directeur général du club, Kaddour Benayad, avait déclaré, vendredi passé, que la Chambre de résolution des litiges de la FIFA a donné des assurances à l'USMBA quant à la possibilité de lui restituer les six points en question si le club parvient à régulariser le joueur Mayele avant le 7 février prochain. A noter que si la sanction la FAF n'avait pas intervenu, l'USMBA, qui vient d'apurer près de 60 millions de dinars représentant les dettes d'anciens joueurs, encourait, si le Néerlandais Mayele d'autres sanctions, allant jusqu'à la rétrogradation en division inférieure, comme le prévoient les règlements de l'instance internationale.