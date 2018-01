LIVERPOOL Sturridge prété à West Bromwich

L'attaquant international anglais Daniel Sturridge (26 sélections), peu utilisé à Liverpool, a été prêté à West Bromwich jusqu'à la fin de la saison, a annoncé ce dernier club lundi. Sturridge fut un temps une des vedettes des Reds aux côtés de Luis Suarez et Raheem Sterling, mais son entraîneur Jürgen Klopp ne l'a utilisé que très parcimonieusement depuis le début de saison: il n'a ainsi été titularisé qu'à cinq reprises. Sturridge, 28 ans, a inscrit 74 buts dans sa carrière en Premier League, qui l'a vu passer également par Manchester City et Chelsea. West Bromwich est actuellement 19e et avant-dernier du championnat d'Angleterre