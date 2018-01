MONACO Lemar restera jusqu'en fin de saison

Vadim Vasilyev, le vice-président de l'AS Monaco, interviewé lundi sur RMC-Sport, a été très clair: le milieu international Thomas Lemar sera monégasque jusqu'à la fin de la saison. A la question «Vous pouvez donc nous garantir à 100% que Thomas Lemar restera à Monaco jusqu'à la fin de la saison?», Vasilyev a répondu: «Oui». «Quand je dois prendre une décision, je mesure toujours les risques et les conséquences», a expliqué le vice-président. «Là, je vois qu'ils (Lemar et Fabinho) reviennent, ils vont être très importants pour la deuxième partie de la saison. S'ils étaient partis tous les deux, ça aurait pu impacter l'équipe de façon très négative et peut-être ne jouerions-nous pas le podium cette année».