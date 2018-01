«MIAMI BECKHAM UNITED» La Team Beckham va intégrer la MLS

Après des années d'attentes contrariées, la superstar David Beckham a réalisé son «rêve» et annoncé avant-hier que son club de foot, à Miami, va intégrer dans les années à venir la MLS, le Championnat nord-américain.

Depuis qu'il a pris sa retraite sportive en 2013 à l'issue d'une énième pige dorée, au Paris SG, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, icône publicitaire aussi connue pour sa carrière footballistique que pour le couple ultra-glamour qu'il forme avec l'ex-Spice Girl Victoria, se consacre à ce projet «Miami Beckham United» jusque-là semé d'embûches. Accompagné notamment du grand patron de la Major League Soccer, Don Garber, ainsi que du maire de Miami, Francis Suarez, l'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid a promis lors d'une présentation en grande pompe de faire de son équipe «la meilleure de la MLS». On ne sait pas, en revanche, lors de quelle saison elle intégrera le Championnat. «Mon rêve devient réalité», s'est félicité David Beckham en présentant sa franchise en costume cintré et écharpe du Championnat autour du cou. «Bâtir une équipe MLS à Miami a été une sacré aventure», a-t-il reconnu, tout en affirmant que «plusieurs grands joueurs» européens l'ont déjà contacté pour jouer dans la célèbre ville ensoleillée de Floride. «Bienvenue au sein de la Major League Soccer», a pour sa part souhaité Don Garber à l'ancien joueur de 42 ans. «Nous savons que les bonnes personnes sont aux manettes et le moment est venu pour Miami de devenir une ville importante de la MLS.» C'est dans le quartier d'Overtown que le futur stade de son équipe, avec une capacité d'environ 25 000 places, devrait pousser pour un coût total de 300 millions de dollars et une livraison prévue en 2021. Avec le Spice Boy, la MLS s'offre plus qu'un nouveau propriétaire de club: outre un carnet d'adresses dans le football, où il a presque tout gagné avec les plus grands clubs, la figure de David Beckham dépasse largement le cadre du sport.

L'Anglais aux 115 sélections est un fabuleux aimant à sponsors, à l'aise dans les méandres du marketing et habitué des campagnes de communications ultra-huilées. Bref, il offre tous les gages de réussite au royaume du sport-business. Signe qu'il ne laisse rien au hasard, Beckham pense le projet depuis qu'il est joueur.

Dans le cadre de son transfert au Los Angeles Galaxy en 2007, il négocie ainsi avec la MLS, en échange de l'exposition médiatique sans précédent qu'il offre à un championnat alors méconnu, le droit de créer à terme une franchise pour la modique somme de 25 millions de dollars. A titre de comparaison, une telle autorisation coûte aujourd'hui 150 millions. Ses espoirs d'embrayer immédiatement sur une carrière à la tête d'un club à Miami sont toutefois rapidement douchés par l'opposition de la population locale et même des croisiéristes, lorsqu'il s'est agi de trouver un terrain pour construire un stade. Plusieurs options ont été rejetées et le projet a failli être abandonné, jusqu'à ce que le consortium puisse enfin acheter son terrain à Overtown, près du centre-ville, en juin 2016. Il a fallu aussi rassembler les investisseurs: à ses côtés depuis le début, l'homme d'affaires Marcelo Claure et l'impresario Simon Fuller, qui lança les Spice Girls, ont été rejoints en décembre par Jorge et José Mas, qui ont fait fortune dans les télécommunications avec le groupe MasTec, et par Masayoshi.