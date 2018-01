3E ÉDITION DES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE (JAJ) D'ALGER : ETAT DES STRUCTURES SPORTIVES Les chefs de mission satisfaits

Après 1978 et 2007 où Alger a abrité les Jeux africains, revoici la capitale de l'Algérie qui s'apprête à accueillir en juillet prochain une manifestation continentale multisports

Les chefs de mission des délégations africaines présents à Alger depuis dimanche pour une réunion de coordination, ont, toutefois, soulevé un certain nombre d'interrogations au sujet des lieux d'hébergement.

Les chefs de mission des délégations devant participer à la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) d'Alger (du 19 au 28 juillet) ont exprimé avant-hier leur «satisfaction» des structures sportives qui abriteront l'évènement sportif continental l'été prochain. «Apres deux jours d'inspection, je suis très satisfait de l'état des infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui personne ne se pose la question sur la capacité de l'Algérie pour accueillir ces jeux. L'ensemble des chefs de mission présents ici sont heureux de ce qu'il ont vu. Maintenant on doit continuer à travailler avec le comité d'organisation pour finaliser les sites qui vont accueillir chaque sport et les athlètes en juillet prochain», a indiqué, le conseiller technique de la l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), Diamil Faye, à l'issue de la visite des chefs de délégations au stade communal, le village des artistes de Zéralda, les cités universitaires de Ouled Fayet 2 et 3 ainsi que le stade du 5-Juillet. «Le plus gros travail qui nous reste c'est le travail de proximité avec le comité d'organisation pour faire en sorte que l'organigramme soit mis en place le plus rapidement possible et qu'on se mette ensemble au travail dans une collaboration effective pour pouvoir accueillir l'Afrique. Je pense que l'Algérie sera plus que prête car son avantage c'est qu'elle n'a pas à construire d'autres infrastructures. Les sites qui abriteront l'évènement sont là, il faut juste suivre la rénovation et être près au moins un mois avant le coup d'envoi des jeux», a ajouté le même responsable.Pour sa part, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Tarak Krach a estimé que les chefs de mission sont «satisfaits» de l'état actuel des infrastructures qui devront abriter ce rendez-vous sportif africain. «Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de visiter quelques sites qui devraient accueillir les jeux. Les chefs de mission présents nous ont posé plusieurs questions lors de nos visites et ils ont trouvé les bonnes réponses, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vu. Nous allons continuer à travailler pour être près pour le jour J», a précisé Krach. En revanche, les chefs de mission des délégations africaines présents à Alger depuis dimanche pour une réunion de coordination, ont soulevé un certain nombre d'interrogations au sujet des lieux d'hébergement. Deux lieux d'hébergement ont été visités lors de cette deuxième journée. Il s'agit des cités universitaires de Ouled Fayet 2 et 3 ainsi que le village des artistes à Zéralda. «Nous avons une idée sur le lieu d'hébergement mais nous devrons discuter avec le comité d'organisation pour choisir le bon. Le village des artistes a l'avantage d'être climatisé par rapport au deuxième lieu mais sa capacité est de 2500 lits seulement. Les athlètes qui prendront part sont dans cette moyenne mais il ne faut pas oublier les officiels qui viennent. Concernant le deuxième lieu, je trouve qu'il est bien mais il y a beaucoup de travaux à faire et il faut qu'il soit à temps», a fait savoir Diamil Faye. Pour sa part, le Tunisien Ridha Manai, membre du comité olympique tunisien a exprimé son souhait de voir les athlètes hébergés dans le même lieu. «Sur le plan infrastructures c'est trop correct, par contre le choix du lieu d'hébergement n'est pas encore fait. Parmi les deux lieux qu'on a visités, personnellement je préfère le village des artistes même s'il est situé un peu loin par rapport au site de la compétition. Il faut savoir que dans ce genre d'évènement il est important de regrouper les athlètes dans le même lieu. Nous allons discuter avec le reste des chefs de mission et les représentants algériens pour en décider», a déclaré, Ridha Manai. La troisième édition des JAJ est qualificative pour certaines disciplines aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en Argentine (8-18 octobre prochain).

La première édition des JAJ s'est tenue au Maroc en 2010, et la deuxième a eu lieu au Botswana en 2014.