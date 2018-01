USM EL-HARRACH La piste Zemiti écartée

La direction de l'USM El-Harrach (Ligue 1 algérienne de football) n'a pas relancé ses discussions avec l'entraîneur Farid Zemiti, pour remplacer le Tunisien Hamadi Edou, limogé, a t-on appris, hier auprès de l'intéressé. «Je n'ai pas été relancé par la direction, après un premier contact que j'ai reçu du président du directoire Mohamed Laib. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'interférences à ce sujet et le club a fini par voir ailleurs», a affirmé Zemiti, qui se disait pourtant «prêt à relever le défi». Alors que tout le monde croyait que l'USMH tenait son nouvel entraîneur, en l'occurrence le technicien Farid Zemiti, le dossier a connu hier matin un revirement de situation. En effet, selon des sources, le directoire de l'USMH a été sommée à la dernière minute de revoir sa copie ou plutôt de temporiser et ne pas encore engager ce technicien qui ne semble pas faire l'unanimité au sein des supporters, sachant que les trois membres du directoire sont favorables à la venue de Zemiti qu'ils considèrent le mieux indiqué pour driver Essefra pour le reste du parcours de la saison encours.

Les supporters, à l'annonce de cette nouvelle par la bouche même d'un membre du directoire, se sont rendus hier-matin au siège du club pour s'opposer à la nomination de Zemiti en exigeant le retour de M'hamed Haniched pour succéder à Hamadi Daou.

Les fans souhaitent le retour de l'ancien staff de Boualem Charef qui, selon eux, connaît bien la maison et aussi capable de sauver le club de la relégation, comme c'était le cas, la saison écoulée. Néanmoins, malgré l'insistance des supporters pour Haniched, le club algérois aurait l'intention de confier la barre technique à Fouad Bouali, qui vient d'être limogé de la JS Saoura, battue lors de ses deux dernières sorties en déplacement face à l'US Biskra et l'USM Blida sur le même score (1-0).

L'USMH a débuté la saison en cours sous la conduite de Younes Ifticen, avant que ce dernier ne jette l'éponge en septembre 2017, au terme de la défaite concédée en déplacement face à l'Olympique Médéa (1-0) comptant pour la troisième journée de la compétition. Hamadi Edou, ancien entraîneur notamment du CS Sfaxien (Tunisie), est devenu le troisième entraîneur à «sauter» au terme de la 18e journée de Ligue 1 après Omar Belatoui (DRB Tadjenanet) et Fouad Bouali (JS Saoura). Hamadi Edou a été démis de ses fonctions dimanche, au lendemain de la défaite concédée à domicile face à l'Olympique Médéa (2-3) dans le cadre de la 18e journée du championnat, un revers qui fait scotcher le club à la 15e et avant-dernière place au classement (16 points), synonyme de relégation.