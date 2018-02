ANDERLECHT Le Spartak et Burnley s'arrachent Hanni

Le jour le plus long du mercato a débuté et le moins qu'on puisse dire c'est que l'avenir de Sofiane Hanni n'est toujours pas fixé. Burnley et le Spartak s'arrachent l'international algérien. Alors qu'il était annoncé avec insistance du côté du Spartak Moscou, Sofiane Hanni est également courtisé par Burnley.

En effet, selon les informations de la Dernière Heure, Burnley aimerait profiter du fait que l'international algérien ne se soit pas encore mis d'accord avec le club russe d'un point de vue salarial pour le séduire. Toutefois, toujours selon le média belge, Le capitaine d'Anderlecht donne le priorité au Spartak Moscou. Un accord devrait être trouvé dans la journée entre toutes les parties alors qu'on évoque un transfert d'un montant dérisoire de 8 millions d'euros pour boucler le transfert.