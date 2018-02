ATELIER DES EXPERTS TECHNIQUES DE LA FIFA Azzedine Chih présent à Doha

Le responsable du football féminin au sein de la Fédération algérienne de football et instructeur FIFA Azzedine Chih participe depuis avant-hier à Doha à un atelier de quatre jours sur les experts techniques de la FIFA, organisé par la Fédération qatarie (QFA), a indiqué l'instance fédérale. Plus de 100 participants du monde entier, y compris des entraîneurs, des officiels et des arbitres participent au programme, qui se terminera demain. Le directeur technique de la FIFA, Steven Martens, était également présent avec d'autres officiels lors de la cérémonie d'inauguration. La FIFA a planifié cet événement pour permettre aux experts et autres techniciens et participants d'échanger leurs expériences respectives et débattre des nouvelles tendances et de nouveaux programmes visant a développer le football dans les jeunes catégories et chez les féminines.