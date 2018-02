CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Deux matchs reprogrammés ce week-end

La direction de l'organisation sportive (DOS) de la Fédération algérienne handisport (FAH) a reprogrammé deux matchs dans le cadre de la phase aller du Championnat national A de handi-basket, pour demain et samedi, a-t-on appris des organisateurs. Le premier match opposera, demain (10h) à Khemis El-Khechna, le club local de l'AK El Khechna au CR El Harrach.

Cette rencontre devait se jouer le 16 décembre dernier à Gué de Constantine, mais elle n'a pas eu lieu après que les deux équipes se sont présentées sur le terrain avec des maillots de couleurs identiques.

La commission de discipline, et en application du règlement officiel de basket-ball en fauteuils roulants, a décidé de faire rejouer le match mais chez l'adversaire.

La seconde rencontre reprogrammée pour samedi à 10h à la salle de Gué de Constantine (Alger), concerne le Creh et Nour M'sila. Ce match n'avait pas été disputé à sa date initiale, le 30 décembre dernier, en raison de la réquisition de la salle par la wilaya d'Alger. Avant ces deux matchs, l'AK El-Khechna occupe la 9e et dernière position au classement avec 6 points (0 v, 6 d), alors que le CR El-Harrach est 7e avec 8 unités (2v, 4d). Par contre, le club de Nour M'sila est 3e avec 13 pts (6v, 1d), ex aequo avec le FC Boufarik (5 v, 3 d). La phase aller a été dominée par le club de Nour Hammadi, champion d'hiver à l'issue de la 8e et dernière journée de l'aller. Le club a signé un sans-faute avec 16 unités sur 16 possibles (8 v, 0 d), devant l'IR Boufarik qui totalise 14 points (6 v, 2d).