CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL Reprise de la compétition des messieurs le 9 février

Le championnat d'Algérie de handball, division Excellence (messieurs), suspendu depuis fin novembre 2017 en raison de la CAN 2018, reprendra ses droits le 9 février prochain avec le déroulement de la 5e journée de compétition, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Le président de la FAHB, Labane Habib, avait annoncé cette trêve après des consultations avec les clubs de l'Excellence, pour permettre à la sélection nationale de préparer la coupe d'Afrique des nations 2018 disputée du 17 au 27 janvier au Gabon.

L'Algérie a terminé 6e de la 23e édition de la CAN après sa défaite samedi devant le Gabon (24-23) en match de classement.

Il s'agit de la plus mauvaise participation algérienne en 22 phases finales de CAN disputées.

Après quatre journées du championnat, le GS Pétroliers et l'IC Ouargla, invaincus depuis le début de la compétition, dominent, respectivement, la poule «A» et «B» avec 8 points. La FAHB a également indiqué que le Championnat féminin, Excellence dames, dominé par le HBC El Biar (18 points), reprendra également le 9 février avec le déroulement de la 10e journée.