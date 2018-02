COUPE D'ALGÉRIE DE MARCHE ATHLÉTIQUE Plus de 200 athlètes attendus le 16 février à Oran

Plus de 200 athlètes filles et garçons sont attendus à la 8ème édition de la coupe d'Algérie de marche athlétique, prévue le 16 février à Oran, a-t-on appris de la Ligue organisatrice. Cette compétition, organisée par la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) en collaboration avec la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports d'Oran, verra la participation des athlètes cadets, juniors et seniors filles et garçons de plusieurs clubs et associations de différents wilayas du pays qui se sont qualifiées lors des phases régionales. Dans cette compétition, qui aura lieu sur un circuit fermé de 1 km en face du jardin Méditerranéen à Haï «Akid Lotfi» dans la commune de Bir El Djir, les cadettes devront parcourir la distance de 5 kilomètres, les cadets et juniors filles et garçons 10 km et les seniors dames et messieurs 20 km.