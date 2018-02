IL A PRIS L'AVION HIER POUR PASSER LA VISITE MÉDICALE Slimani va rejoindre Newcastle en prêt

Annoncé il y a une heure par Sky Sports, Leicester City et Newcastle United se sont mis d'accord pour un prêt de Slimani jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant algérien vient de s'envoler pour le nord de l'Angleterre afin de passer la visite médicale et s'engager ensuite avec le club dirigé par Rafael Benitez. Newcastle compte deux joueurs du même profil que Slimani: Joselu, 27 ans, 1m90, 21 matchs pour 4 buts. Aleksandar Mitrovic, 23 ans, 1m87, 6 matchs pour 1 but.

Si le premier reste l'attaquant numéro un de l'équipe, Slimani viendrait pour remplacer Mitrovic en partance pour la Belgique. Selon France Football, l'avant-centre algérien, en manque de temps de jeu chez les Foxes (12 matchs disputés, 1 but), était également pisté par d'autres clubs, dont West Ham et Monaco. A noter que Islam Slimani s'est blessé à la cuisse durant le dernier entraînement, ce qui pourrait l'éloigner des terrains durant deux semaines.