L'ES SÉTIF EMPOCHERA 200.000 EUROS Djabou à Al Nasr pour 300.000 euros par mois

Le président de l'ES Sétif, Hassan Hammar, a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison du milieu international Abdelmoumèn Djabou au club saoudien d'Al Nasr pour 500 000 euros.

«Nous avons conclu avec nos homologues d'Al Nasr pour le transfert de Djabou à titre de prêt jusqu'à la fin de la saison. Le joueur percevra 300.000 euros alors que le club aura 200.000 euros. La formation saoudienne aura la possibilité de racheter le contrat du joueur dans le cas où l'Entente ne parviendrait pas à se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique», a déclaré le premier responsable de l'Entente sur les ondes de la Radio nationale. Djabou (31 ans) a prolongé en décembre dernier son contrat avec l'ESS pour une saison et demie, soit jusqu'en juin 2019.

Le milieu offensif sétifien a retrouvé les rangs de l'Equipe nationale en novembre dernier avec l'arrivée à la barre technique de Rabah Madjer, en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz. «Le transfert de Djabou s'est concrétisé après le feu vert donné par l'entraîneur de l'équipe Abdelhak Benchikha, qui reste le premier responsable du domaine technique», a ajouté Hammar. Il s'agit de la deuxième expérience à l'étranger pour Djabou, qui avait porté auparavant les couleurs de la formation tunisienne du Club Africain avec laquelle il avait décroché le titre de champion de Tunisie en 2015 avant de retourner à l'ESS en 2016. Il devient le deuxième international algérien à rallier l'Arabie saoudite cet hiver après le portier Raïs M'Bolhi, qui s'est engagé pour six mois, en plus d'une option pour une saison supplémentaire avec Al-Ittifak.

Al Nasr, battu avant-hier en déplacement face à Al-Taâwon (1-0), pointe à la 5e place au classement du championnat saoudien avec 25 points, en compagnie d'Al-Ittihad.