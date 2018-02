STADE RENNAIS Bensebaïni ciblé en Espagne

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni, qui a déjà connu trois clubs en Europe pourrait connaître un troisième pays puisque qu'on parle de lui en Espagne. C'est la Real Sociedad qui suit le joueur depuis de nombreuses années qui pourrait le faire venir dans le cadre d'un jeu de chaises musicales après le transfert record d'Aymric Laporte qui a quitté l'Athletic Bilbao et rejoint Manchester City pour 65 millions d'euros. En effet, pour le remplacer, l'Athletic a ramené Inigo Martinez de la Real Sociedad qui est donc à la recherche d'un défenseur nous apprend L'Equipe. Agé de 22 ans, Bensebaïni qui était remplaçant aujourd'hui en coupe de la Ligue contre le Paris SG pourrait quitter Rennes après un an et demi au sein du club.