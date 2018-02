JUBILÉ DE L'ANCIEN JOUEUR DU MC ALGER Hommage à Mourad Fodili demain à Bologhine

Le joueur Fodili en médaillon

Trois matchs seront au programme de ce jubilé, au stade Omar-Hamadi, où plusieurs personnalités politiques, à l'instar du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et celui de la Communication, Djamel Kaouane, et autres personnalités ont été conviées au rendez-vous.

Les anciens joueurs du MC Alger, et à l'initiative de l'un d'eux, Fayçal Guettouche, organisent, demain au stade Omar-Hamadi de Bologhine, le jubilé de l'ancien joueur du club (2002-2006), Mourad Fodili, gravement malade depuis plusieurs mois, nécessitant une opération dans les plus brefs délais, a-t-on appris auprès des organisateurs. «Notre ancien coéquipier au Mouloudia, malade depuis plusieurs mois, souffre en silence et a besoin plus que jamais de nous et des âmes charitables pour lui réunir la somme d'argent nécessaire pour subir une opération assez coûteuse (avoisinant 1 milliard 700 millions de centimes)», ont expliqué les organisateurs, ajoutant que «c'est leur devoir qui dicte la nécessité de lui porter main forte et l'aider à surpasser cette étape difficile dans sa vie». Trois matchs seront au programme de ce jubilé à partir de 14h30, au stade Omar-Hamadi, où plusieurs personnalités politiques, à l'instar du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et celui de la Communication, Djamel Kaouane, et autres personnalités sportives ont été conviées au rendez-vous qui drainera certainement un grand public.

Les organisateurs ont prévu une rencontre entre les U14 du MC Alger et de l'USM Alger (14h30), suivi d'un match gala entre l'équipe de la presse et une sélection composée des amis et anciens coéquipiers de Fodili au MC Alger (15h), alors que le dernier match au programme opposera les anciens du MC Alger aux anciens internationaux (16h30). Mourad Fodili (43 ans) a débuté avec l'USM Aïn Beïda (1994-1999), avant de changer d'air et atterrir à l'US Chaouïa (1999-2002). En 2002, il décida d'aller rejoindre le MC Alger avec lequel il resta jusqu'en 2006. Il porta ensuite les couleurs du CS Constantine (2006-2007) et ceux de la JSM Béjaïa (2007), jusqu'à sa retraite sportive en 2008. Son parcours a été marqué d'un sceau indélébile au MC Alger, mais sans que cela lui fasse oublier son passage à Aïn Beïda (ses débuts). «Je ne pourrais jamais oublier l'accession que nous avons réalisée et les chants des Chnaoua qui scandaient mon nom et celui de mes camarades. Je peux vous dire que ça résonne encore dans ma tête», a indiqué Fodili à la presse, regrettant, tout de même, de «n'avoir jamais gagné un titre durant sa carrière».

Programme du jubilé:

14h30: MC Alger (U14) - USM Alger (U 14)

15h: Presse- Amis et anciens coéquipiers de Fodili

16h30: Anciens MC Alger- Anciens internationaux.



FAF

Collaboration DTN-Ministère de la Défense nationale

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir entrepris une collaboration avec le ministère de la défense nationale. Une séance de travail a eu lieu au Centre des regroupements de préparation des équipes militaires de Ben Aknoun entre le représentant de la FAF, le directeur technique national (DTN) Rabah Saâdane et le représentant, du ministère de la Défense nationale, le général Omar Guerriche, directeur des sports militaires. Un accord de collaboration a été trouvé, portant sur la formation du personnel militaire ainsi que le renforcement de la sélection nationale militaire. Les joueurs concernés par le service national évoluant avec la sélection nationale militaire durant les compétitions internationales. Les sportifs algériens ont remporté deux fois la Coupe du monde de football militaire, une en 2011 à Rio de Janeiro, une autre à Mungyeong en Corée du Sud en 2015.