TOUR INTERNATIONAL CYCLISTE DES ZIBAN Abdallah Heida remporte la 1ère édition

Le Tour international cycliste des Ziban s'est déroulé en quatre étapes

52 cyclistes représentant 11 pays dont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Tunisie, l'Erythrée, l'Iran et l'Algérie y ont pris part.

Le cycliste marocain Abdallah Heida s'est adjugé le 1er Tour international cycliste des Ziban au terme de la quatrième et ultime étape de la compétition remportée par l'Algérien Youcef Reguigui.

La seconde place au classement général est revenue à l'Erythréen Kifel Abel suivi en troisième position par le Français Deriaux Florian représentant le Groupe Sovac, tandis que le maillot orange du meilleur cycliste algérien a été décerné à Youcef Rekiki du Groupe Sofac.

Au classement par équipes, la première place a été décrochée par l'équipe marocaine.

La quatrième et dernière étape du tour a été marquée par une lutte ardue. Elle s'est déroulée par un temps favorable sur un parcours de 146 km, de Biskra à Tolga en passant par Branis, Djemora, Loutaya, El Hadjeb, M'lili et Ourlal.

La première, disputée vendredi sur 197 km, la seconde samedi sur un circuit fermé de 120 km et la troisième dimanche sur 154 km. La cérémonie de clôture a eu lieu sur la ligne d'arrivée de l'ultime étape à Tolga en présence d'un public très nombreux. Ce premier tour international de cyclisme des Ziban ouvert le 26 janvier a été organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, et la DJS de la wilaya de Biskra, par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) et la ligue de wilaya de la discipline.



1ère édition de la CAN 2018 de cyclisme (U23)

15 pays, dont l'Algérie, annoncés au Cameroun

Quinze équipes de 15 pays dont l'Algérie devraient prendre part à la première édition de la coupe d'Afrique des Nations de Cyclisme (U23), appelée «Tour de l'Espoir UCI», prévue au Cameroun du 31 janvier au 4 février, a rapporté avant-hier, la presse locale. Organisé par la Fédération camerounaise de cyclisme (Fecacyclisme) et l'Union Cycliste Internationale, ce premier rendez-vous du genre verra la présence des cyclistes de: l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Maroc, le Mali, Maurice, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Tunisie, l'Egypte, le Cameroun (pays hôte) et le Vietnam (comme invité d'honneur), selon le journal Cameroon Tribune. Le Tour étalé sur 421,3km, répartis en quatre étapes, soit deux en ligne et un critérium à Yaoundé et Douala, est une compétition initiée par l'Union cycliste internationale (UCI) et permettra aux deux premiers du Tour de représenter l'Afrique au Tour de l'avenir en France. Selon les organisateurs, «tout a été minutieusement préparé pour que le Tour se déroule dans de bonnes conditions», et plusieurs réunions de travail ont été tenues par les membres du Comité et le ministère des Sports et de l'Education physique du pays, partenaire de l'événement, afin de parer aux problèmes rencontrés, notamment, le réseau routier dans certaines zones concernées par le passage des cyclistes et qui doit être intact avant le coup de starter de la course.