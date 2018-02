LEICESTER VEUT LE VENDRE À 114 MILLIONS D'EUROS Ultime chance de Mahrez pour sauver son mercato

Pep Guardiola prêt à enrôler la pépite algérienne

Malgré une proposition alléchante de 68 millions d'euros pour l'attaquant des Verts, City se heurte toujours à l'intransigeance des propriétaires de Leicester qui souhaitent le vendre pour pas moins de 114 millions d'euros (100 millions de livres).

Aux dernières heures du mercato d'hiver, l'international Algérien, Riyad Mahrez, a enflammé l'Angleterre. En effet, très sollicité déjà en début de saison, l'attaquant de Leicester City attire les convoitises des grandes écuries, notamment de la Premier League, à l'image d'Arsenal, Chelsea et enfin Manchester City. Et justement, le club richissime coaché par Pep Guardiola serait le mieux placé pour attirer la pépite des Verts, sauf que son transfert ne semble pas si simple, même si les Citizens ont déjà formulé une offre conséquente. Après avoir fait part officiellement de son désir de quitter Leicester City à travers le fameux «transfer request», Riyad Mahrez pourrait être bloqué à la dernière minute par les responsables des Foxes. Malgré une proposition alléchante de 68 millions d'euros pour le meilleur joueur du championnat d'Angleterre en 2016, City se heurte toujours à l'intransigeance des propriétaires de Leicester City qui souhaitent vendre leur pépite algérienne pour pas moins de 114 millions d'euros (100 millions de livres), eux qui l'avaient acheté du Havre en 2014 pour 500.000 euros. Face à cette attitude des Foxes, Pep Guardiola a déclaré hier matin que les négociations entre les deux clubs sont compliquées: «Mahrez? C'est la même chose que pour le cas Alexis Sanchez, le cas Laporte, ce n'est pas le moment d'en parler. C'est si difficile... Il faut payer, c'est tout. Quand il faut négocier avec des exemples du passé, c'est toujours compliqué», a-t-il confié en conférence de presse. Sky Sports a affirmé avant-hier que le leader de la Premier League s'est vu rejeter une troisième offre estimée à 55 millions de livres (62 millions d'euros), avant de voir le joueur s'engager dans un bras de fer avec son club, refusant d'abord de s'entraîner lundi soir puis refuser de se déplacer avant-hier avec ses coéquipiers à Liverpool pour affronter Everton (hier soir) dans le cadre de la 25e journée du championnat. Mahrez (26 ans), dont le contrat avec les Foxes court jusqu'en 2020, réalise une grosse saison avec 8 buts et 7 passes décisives en 22 matchs de Premier League. Il était également convoité par les deux autres cadors anglais: Liverpool et Arsenal.

Le joueur était à deux doigts de quitter l'Angleterre l'été dernier, mais la direction de Liecester a rejeté toutes les offres, dont la plus importante est parvenue de l'AS Rome, ce qui a poussé l'Algérien à prolonger son aventure avec Leicester. Enfin, même si le transfert de Riyad semble très compliqué, il lui reste encore quelques heures pour faire le forcing auprès de sa direction afin d'arracher le O.K. et rejoindre Guardiola pour réaliser son rêve et franchir enfin un palier supérieur, à défaut de déprimer encore une fois et poursuivre l'aventure avec les Foxes jusqu'à la fin de la saison. Affaire à suivre dès ce matin étant donné que le mercato d'hiver devait être bouclé hier soir à minuit.