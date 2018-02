COUPE D'ALGÉRIE - 8ES DE FINALE: MCA-CRB, JSS-USMA ET CRBDB-JSK Deux ténors de l'élite seront sacrifiés

Par Saïd MEKKI -

Ça va chauffer entre les deux voisins

Le derby algérois s'annonce difficile pour les deux formations afin de continuer l'aventure dans cette compétition prestigieuse, dont ces deux équipes sont connues, d'ailleurs, pour être des spécialistes.

Les matchs des 8es de finale de la coupe d'Algérie de football débuteront aujourd'hui avec une très grande affiche opposant deux équipes algéroises de la Ligue 1, à savoir le MC Alger et le CR Belouizdad.

Le lendemain, deux autres matchs seront au programme dont l'autre affiche entre divisionnaires de la Ligue 1, à savoir la JS Saoura qui accueillera à Béchar l'USM Alger. Au même moment, la JS Kabylie effectuera un déplacement difficile à Alger pour rencontrer le CRB Dar El Beïda-JS Kabylie au stade Omar Benrah.

Le stade du 5-Juillet fera certainement le plein aujourd'hui à partir de 17h avec ce derby de la coupe d'Algérie entre deux équipes qui se sont déjà rencontrées samedi dernier en championnat où le nul a sanctionné la rencontre (0-0). Mais là, il faut de suite noter que dans ce match il doit bien y avoir un vainqueur et un vaincu, car il s'agit d'un match de coupe d'Algérie sur élimination directe.

Les deux équipes se sont entraînées sur le qui-vive durant la semaine pour être prêtes dès cet après-midi pour un défi à relever dans un match qui s'annonce bien indécis quant au futur qualifié aux quarts de finales de la cette prestigieuse compétition. Hachoud, le spécialiste des coups francs au Mouloudia d'Alger n'a vraiment pas hésité à déclarer: «C'est moi qui ferait la différence.» Quant au coach des Vert et Rouge, Casoni, à propos des consignes données à ses joueurs pour se qualifier devant cette coriace équipe du CR Belouizdad, il a insisté sur «la bonne construction du jeu; la concentration devant les buts et surtout priver l'adversaire des balles». Ce qui, faut-il, bien le reconnaître ne sera certainement pas une mince affaire devant des joueurs du CRB qui ne jurent eux aussi que par la victoire et donc la qualification.

Le défenseur du Chabab de Belouizdad, Bouchar rétorque aux Vert et Rouge en déclarant, entre autres: «Que les Mouloudéens disent ce qu'ils veulent, nous avons nos arguments et nous allons les faire valoir sur le terrain.» Quant au coach du CR Belouizdad, Taoussi multiplie les exercices pour ses joueurs dans la perspective de trouver des solutions à sa ligne d'attaque qui n'arrive pas à concrétiser les innombrables occasions qu'elle se crée.

Le match s'annonce donc difficile pour les deux formations pour continuer l'aventure dans cette prestigieuse compétition dont ces deux équipes sont connues d'ailleurs, pour être des spécialistes. Un autre choc entre pensionnaires de la Ligue 1 est au programme de ces 8es de finales, demain à Béchar. Après le départ du coach Fouad Bouali remplacé à pied levé, par le revenant technicien Karim Khouda, les gars de la Saoura sont décidés à battre cette redoutable équipe de l'USM Alger. Pour l'attaquant de la JSS, Zaïdi: «Nous sommes intraitables chez nous à Béchar où nous sommes invaincus et cela constitue donc une autre source de motivation pour nous afin de battre un favori en puissance pour ce trophée.» Or, il se trouve que le coach de l'USM Alger, Hamdi, est tellement confiant en les possibilités de ses joueurs qu'il n'hésite pas à déclarer qu'«on ira à Béchar pour la qualification. On s'attend, certes à un match difficile, remarque le coach des Rouge et Noir avant de poursuivre qu'on ne doit avoir peur d'aucune équipe et je mise beaucoup sur le bon état d'esprit de mes joueurs pour se qualifier». Les gars de Béchar savent très bien que ce choc des 8es de finale de la coupe d'Algérie serait bien difficile à gérer d'autant que la pression sera sur leurs épaules en jouant sur leur pelouse et surtout devant leur public...

Le dernier match au programme de demain, opposera le seul représentant de la Division amateur dans cette prestigieuse compétition, à savoir le CRB Dar El Beïda à ses hôtes de la JS Kabylie. Le staff technique du CRBDB enregistre avec satisfaction la bonne humeur avec laquelle ses joueurs ont préparé ce match contre la JSK, surtout après leur dernière victoire en championnat contre le Widad de Boufarik.

Les joueurs du CRB Dar El Beïda veulent simplement se qualifier devant cette équipe blessée de la JS Kabylie pour rentrer dans l'histoire de cette prestigieuse compétition. L'entraîneur Laârbaoui déclare: «Nous allons jouer à fond ce match dans la perspective de battre la JSK. On espère bien faire une partie plaisante et être présents le jour du match.» Quant à la JS Kabylie, le coach Noureddine Saâdi, met les bouchées doubles pour mettre ses joueurs dans de bonnes conditions afin d'arracher la qualification et ainsi et surtout faire baisser la pression. Seulement, Saâdi n'a pas omis d'avertir ses joueurs sur l'excès de confiance...



Programme des matchs:

Aujourd'hui à 17h:

Stade du 5-Juillet: MCA-CRB

Demain:

Stade de Dar El Beïda: CRB Dar Beïda-JSK à 14h30

Stade du 20-Août 1955 à Béchar: JSS-USMA à 17h.