150 000 EUROS VERSÉS À LA FIFA À LA PLACE DU CRB ET L'USMBA La FAF paye les pots cassés

La Fédération algérienne de football va payer les arriérés de salaire de deux ex-joueurs étrangers du CRB et l'USMBA, menacés de sanctions par la FIFA. Il s'agit de Jessy Mayélé, joueur ayant la double nationalité néerlandaise et congolaise, et le Camerounais Gil Michée N'Gomo qui ont saisi la FIFA pour obtenir le paiement d'arriérés de salaires remontant à la saison 2014-2015. La FAF a déjà payé l'équivalent de quatre millions de dinars (environ 30 000 euros) dus à Gil Michée N'Gomo «englobant les salaires et l'amende» infligée par la FIFA, a expliqué Rachid Tarafi, avocat du CRB. La FIFA a avait mis en demeure le CRB de verser d'ici au 7 février ces arriérés de salaires sous peine de retrait de points, puis de rétrogadation en division inférieure. Côté USMBA, la FAF a accepté de payer 120 000 euros pour régler le problème de Mayélé. La FAF va payer les salaires en retard» et «l'amende de 15 000 francs suisses (environ 13 000 euros) infligée par la FIFA à l'USMBA. D'ores et déjà «un retrait de six points a été infligé» à l'USMBA au classement du championnat par la FAF, sur instruction de la FIFA qui menace d'ordonner la rétrogradation du club en 2e division si les arriérés de salaire de Jessy Mayélé ne sont pas versés. Les deux clubs vont rembourser la FAF en dinars une fois perçus les droits de retransmission des matchs du championnat.