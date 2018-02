ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA CAF Zetchi et Ould Zmirli présents à Casablanca

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, prendra part aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, prévue hier à Casablanca (Maroc). Zetchi était accompagné de son vice-président Bachir Ould Zmirli et du manager général de la sélection nationale, Hakim Medane pour participer aux travaux de la AGO. «La délégation algérienne profitera de sa présence au Maroc pour rencontrer les membres des autres Fédérations africaines pour des séances de travail et signer éventuellement un protocole d'accord avec elles portant sur une coopération bilatérale dans les domaines technique, administratif et médical», a souligné l'instance fédérale sur son site. Pour rappel, un protocole d'accord avait été conclu avec la Fédération zambienne de football (FAZ) au mois de juillet 2017.