CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE TRIATHLON Une quarantaine d'athlètes annoncés à Rabat

Une quarantaine d'athlètes représentant une dizaine de pays sont annoncés pour prendre part à la 24e édition du championnat d'Afrique qui aura lieu dans la seconde quinzaine d'avril prochain à Rabat, a indiqué la Confédération africaine de Triathlon (ATU).

Au programme de cette compétition sportive continentale, réservée aux élites séniors, U23, U19, U17 et les groupes d'âge (amateurs), figurent des épreuves de natation, cyclisme et course à pied. Le titre de la précédente édition, organisée en mai 2017 à Hammamet en Tunisie, avait été remporté par le triathlète marocain Badr Siwane dans la catégorie Elite, brisant du coup une domination sud-africaine datant de plus de 24 ans. Au classement continental des triathlètes, le Marocain Siwane occupe le première place, avec un total de 1555,63 points, devant le Mauricien Gregory Ernest (1023,63pts) et le Sud-Africain Dylan Nortje (744,36pts), alors que l'Algérien Mohamed Belhimer est 14è avec 213,91 pts, dans un classement africain regroupant 35 athlètes classés. Belhimer (40 ans) s'était classé 27e à la coupe d'Afrique et arabe de Sharm

El Seikh (Egypte).