CHAMPIONNATS ARABES DE BOXE AU CAIRE Dix pugilistes algériens sur le ring

Pour ce rendez-vous arabe, le staff technique national compte aller le plus loin possible en essayant de faire mieux par rapport à l'édition 2017 qui s'est déroulée également au Caire.

La sélection algérienne de boxe juniors s'est envolée mercredi dernier à destination de la capitale égyptienne Le Caire pour prendre part aux 3es Championnats arabes des nations, qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 6 février prochain.

L'Algérie sera représentée à ce rendez-vous arabe par 10 boxeurs: Hichem Maouch (49 kg), Islam Boualem (52 kg), Mohamed Amine

El Karia (56 kg), Mohamed Amine Metaoui (60 kg), Rahmen Sikilli (64 Kg), Ahmed Djamel Fassi (69 kg), Farid Douibi (75 Kg), Ahmed Berket

(81 Kg), Mohamed Amine Hassid (91 Kg) et Abdennour Aiffa (+91 kg). Les jeunes boxeurs algériens, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 18 ans, avaient effectué un stage de préparation qui a duré 15 jours au Complexe sportif algérien «Sveltesse» de Chéraga (Alger). «C'est une équipe très jeune qui se prépare pour le long terme. Nous avons plusieurs échéances durant l'année 2018 dont les Jeux africains de la Jeunesse 2018 d'Alger.», a déclaré Mourad Fratsa, entraîneur en chef des juniors. Pour ce rendez-vous arabe, le staff technique national compte aller le plus loin possible en essayant de faire mieux par rapport à l'édition 2017 qui s'est déroulée également au Caire. «Nous allons essayer de faire mieux que lors de la dernière édition ou nous avions récolté cinq médailles (2 or et 3 en argent). La compétition sera très rude en présence des Egyptiens et Marocains qui comptent, eux aussi, réaliser de bons résultats», a-t- il précisé. Par ailleurs, l'entraîneur national s'est montré «insatisfait» du volume de préparation consacré aux pugilistes algériens qui «n'ont bénéficié d'aucun stage à l'extérieur du pays, à l'exception de deux ou trois regroupements au complexe Sveltesse de Chéraga.» «Nous avons sélectionné les meilleurs boxeurs ayant confirmé lors des derniers championnats nationaux pour participer au rendez-vous du Caire, une compétition qui demande beaucoup de préparation sur le plan physique. Pour combler ce manque constaté en matière de stages et de sparring-partners, nous avons concentré notre préparation sur les aspects technique et mental.», a-t-il dit.

Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), 11 pays prennent part aux Championnats arabes d'Egypte: Emirats arabes unis, Arabie saoudite,Qatar, Yémen, Libye, Palestine, Syrie, Liban, Soudan, Tunisie et Maroc.