COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE Halalchi et Sekhraoui suspendus jusqu'à la fin de la saison

Le président de la commission fédérale d'arbitrage, Mohamed Ghouti, a annoncé hier, la suspension jusqu'à la fin de la saison des deux arbitres directeurs Abderrazak Halachi et Amine Sekhraoui. «Halalchi et Sekhraoui sont suspendus jusqu'à la fin de la saison. Il seront auditionnés lundi prochain par la commission de discipline», a affirmé le premier responsable de la CFA sur les ondes de la Radio nationale. Les deux arbitres se sont rendus coupables de «fautes graves». Halalchi, qui a officié le match US Biskra-ES Sétif (1-0) a sifflé un penalty imaginaire pour la formation des Zibans, alors que les décisions arbitrales de Sekhraoui lors

du match JSM Skikda-GC Mascara (2-1), interrompu pour des actes de vandalisme et envahissement de terrain, ont été contestées. Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, tiendra lundi une réunion avec les arbitres de l'élite pour les sensibiliser, alors que les championnats de Ligues 1 et 2 vont aborder leur dernière ligne droite.