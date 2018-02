ELIMINANT LE CRB APRÈS LES PROLONGATIONS Le Doyen attend impatiemment le MOB ou le MCO

Le Doyen s'est adjugé le droit de continuer son aventure dans l'épreuve populaire après avoir éliminer le CR Belouizdad (2-1 après prolongations), avant-hier soir au stade du 5-Juillet d'Alger, en ouverture des 8es de finale. Pour leur 6e rencontre dans cette compétition, les Vert et Rouge ont réussi à avoir le dernier mot. Les gars de Bab El Oued ont pris le jeu à leur compte dès les premières minutes pour se voir récompenser d'un penalty à la 17e minute suite à une faute de Bouchar sur Souibaâ dans la surface de vérité. Le capitaine du MCA, Hachoud, s'est complètement loupé en envoyant le ballon dans les décors. Pour sa première incursion, le CRB est parvenu à prendre l'avantage à la 21e minute par Sidibé. Le MCA a fini par égaliser à la 40e minute par l'entremise de Derrardja. En seconde période, aucune des deux formations n'est parvenue à ajouter le second but tant recherché. Lors de la première partie des prolongations, Tebbi a donné satisfaction rapidement en provocant un penalty, le 2e du match, à la 95e minute. Derrardja s'est chargé d'exécuter la sentence avec succès propulsant par la même occasion son équipe en quarts de finale. Au tour prochain, le Mouloudia d'Alger rencontrera le vainqueur du match MO Béjaïa-MC Oran, prévu cet après-midi (16h). La rencontre aura lieu en mars prochain au stade du 5-Juillet d'Alger..