HANNI S'EST ENGAGÉ POUR TROIS ANS ET DEMI "Très heureux de rejoindre le Spartak Moscou"

L'international algérien Sofiane Hanni s'est dit «heureux» d'avoir signé un contrat de trois ans et demi en faveur de la formation moscovite du Spartak en provenance d'Anderlecht (Belgique) après des pourparlers qui ont duré très longtemps.

Sollicité également par le club de Premier League anglaise Burnley, Hanni a finalement opté pour le Spartak Moscou, estimant que la proposition russe était meilleure. «Il y avait plusieurs détails à régler. Mais je suis très heureux.

Chaque joueur rêve de la Premier League, mais j'avais l'impression que le Spartak me voulait un peu plus que Burnley. Son offre était un peu plus concrète», a déclaré Hanni au journal belge la Dernière Heure.

«Le FC Spartak Moscou et le FC Anderlecht ont signé un contrat de transfert de l'international algérien Sofiane Hanni.

L'accord avec le milieu de terrain de 27 ans est conclu pour trois ans et demi», avait écrit le club moscovite sans préciser le montant de la transaction. Selon la presse belge, Hanni quitte Anderlecht pour le Spartak Moscou, l'actuel numéro trois de Russie, pour un transfert estimé à 8 millions d'euros.

Le joueur algérien devrait toucher plus de 1,5 million net par saison. Interrogé par le journal s'il ne fuyait par les supporters d'Anderlecht qui l'ont sifflé cette saison, le buteur algérien a répondu sans détour: «Ce n'est pas du tout une fuite des supporters. C'est tout simplement une proposition que je ne pouvais pas refuser», a-t-il affirmé.

Le championnat russe ne reprendra que le 4 mars, avec un déplacement du Spartak chez le Lokomotiv Moscou, leader avec 8 points d'avance sur son adversaire du jour et le Zenit.

L'aventure russe de Hanni débutera toutefois le 15 février en Ligue Europa où le Spartak est toujours qualifié. L'Athletic Bilbao se déplacera à Moscou en seizièmes de finale aller.

L'Algérien a rejoint Anderlecht en 2016. Il avait été sacré meilleur buteur du championnat de Belgique lors de la saison 2015-2016 (17 buts) et a été aussi choisi meilleur joueur de la saison sous le maillot du FC Malines.