LILLE Bielsa réclame 18,6 millions d'euros

Licencié par le LOSC en décembre, Marcelo Bielsa pourrait coûter très cher au club nordiste. Selon L'Equipe, le technicien argentin a saisi le tribunal de commerce de Lille le 16 janvier et réclame 18,6 millions d'euros aux Dogues. «El Loco» demande 13,6 millions d'euros de salaires restants dus et 5 millions d'euros de préjudices. Bielsa s'appuie notamment sur une clause dans son deuxième contrat «non-officiel» qui stipulait qu'en cas de rupture anticipée, quelle qu'en soit la nature, le montant de ses salaires restants dus doivent lui être versés. Cette clause rendrait caduque la volonté du club d'utiliser la faute grave dans ce dossier et renforce le flou autour des finances du LOSC.