MIDDLESBROUGH Guedioura retourne à Notthingham Forest

L'international algérien Adlène Guedioura s'est engagé pour deux ans et demi avec Notthingham Forest, pensionnaire de la deuxième division anglaise (Championship), en provenance de Middlesbrough, a indiqué le club sur son site officiel. Le milieu défensif algérien de 32 ans retrouve un club où il a passé de bons moments entre 2012 et 2013, le seul où il a réussi une saison pleine depuis le début de sa carrière. Lors de son premier passage, l'ancien joueur de Watford avait inscrit quatre buts en 61 apparitions, toutes compétitions confondues. Guedioura va retrouver comme entraîneur chez les Notts celui qui l'avait fait venir à Boro en janvier 2017, à savoir l'Espagnol Aitor Karanka. Le joueur algérien s'était engagé en janvier 2017 avec Middlesbrough pour un contrat de deux ans et demi sans jamais réussir à s'imposer avec une seule apparition. A l'issue de la 29e journée du championnat d'Angleterre de seconde division, Notthingham Forest occupe la 15e place avec 35 points, à égalité avec Millwall, très loin du leader Wolverhampton et ses 65 points.