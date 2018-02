MONDIAL 2018 DE SEMI-MARATHON Quatre Algériens réalisent les minimas pour Valence

Les athlètes algériens Farid Terfia, Abdelaziz Guerziz, Maamar Bengriba et El Hadi Laâmeuch ont réalisé les minimas de qualification à la 23e édition du Championnat du monde de semi-marathon, prévue le 24 mars 2018 à Valence (Espagne), a indiqué la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Les quatre athlètes ont satisfait aux minimas lors du Semi-marathon international de Marrakech (Maroc), couru le dimanche 28 février 2018. Farid Terfia s'est classé à la 13e place, avec un chrono de 1 heure 03 minutes

00 secondes, Abdelaziz Guerziz (14e) en 1h 03min 09sec, Maamar Bengriba (18e) en 1h 03min 46sec et El Hadi Laameuch (24e) en 1h 04min 38sec. L'Algérie avait pris part à la 22e édition du Championnat du monde de semi-marathon, disputée en mars 2016 à Cardiff (Pays de Galles) avec deux athlètes dames. Souad Aït-Salem avait terminé 31e, en (1h 13min 18sec) et Kenza Dahmani 43e, en (1h 14min 33sec).