NAPLES Finalement pas de prêt pour Ounas

L'international algérien Adam Ounas, qui devait être prêté par Naples à Sassuolo lors du mercato d'hiver ayant pris fin mercredi à minuit, reste finalement chez le leader du championnat d'Italie (Série A) jusqu'à la fin de la saison, a rapporté avant-hier soir la presse locale. Les papiers nécessaires n'ont pas été prêts à temps et le transfert de l'attaquant algérien de 21 ans à Sassuolo a capoté. Naples était en contact avec Sassuolo pour une double transaction, celle de l'achat de l'attaquant Matteo Politano et celui du prêt d'Adam Ounas. Rarement utilisé par l'entraîneur de Naples Maurizio Sarri (6 apparitions en championnat cette saison), Adam Ounas espérait changer d'air cet hiver pour avoir plus de temps de jeu avec Sassuolo.