REAL MADRID Kane et Hazard grandes priorités de l'été

Inactif lors du mercato hivernal, le Real Madrid pourrait bien lancer deux grosses offensives cet été sur Harry Kane et Eden Hazard...Le Real Madrid n'a recruté aucun joueur lors de ce mercato hivernal, et n'a pas signé de réel renfort l'été dernier malgré les départs de Danilo, Alvaro Morata ou encore James Rodriguez. Le club madrilène est sans doute sanctionné de son choix actuellement en étant largement distancé en Liga et éliminé de la Coupe du Roi. Alors selon la presse espagnole, Florentino Perez serait susceptible de chambouler la politique installée depuis l'arrivée de Zinedine Zidane et dynamiter le prochain mercato estival! Selon les informations de Mundo Deportivo, le président du club merengue pourrait poser 300 millions d'euros sur la table afin de donner un nouveau visage à l'attaque madrilène. La piste Neymar refroidie par l'intéressé et Nasser Al-Khelaifi, les Merengue se seraient rabattus sur Harry Kane et Eden Hazard. Le média espagnol révèle que la direction madrilène verrait en l'attaquant de Tottenham la recrue idéale pour apporter une concurrence à un Karim Benzema plus que jamais pointé du doigt. Néanmoins, l'international anglais serait en passe d'accepter un nouveau bail avec les Spurs, et le propriétaire du club londonien ne laisserait pas partir son buteur si facilement. En revanche, MD explique que la confiance serait plus de mise pour Hazard qui n'aurait toujours pas prolongé avec Chelsea malgré l'alléchante proposition de contrat proposée par les Blues faisant de lui le joueur le mieux payé du championnat.