SLIMANI PRÊTÉ SIX MOIS À NEWCASTLE "Marquer le maximum de buts"

Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne a été prêté par les Foxes pour six mois sans option d'achat.

L'international algérien Islam Slimani, fraîchement prêté par Leicester à Newcastle jusqu'à la fin de la saison, a annoncé la couleur en affirmant que son objectif était de marquer le maximum de buts pour permettre aux Magpies de conserver leur place en Premier League anglaise. «Je suis un buteur et c'est ce dont cette équipe a besoin, ils ont besoin de plus de buts», a déclaré Slimani à la chaîne du club NUFC TV. «C'est ce que je vais essayer de faire pendant mon temps ici - marquer autant de buts que possible», a-t-il ajouté.

Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne a été prêté par les Foxes pour six mois sans option d'achat. Il est l'une des deux recrues du club au mercato d'hiver avec le gardien du Sparta Prague, Martin Dubravka.

«La chose clé ici est de se battre pour l'équipe et c'est exactement ce que je veux faire. Mon objectif est de rendre cette équipe meilleure, de se battre pour rester en Premier League et c'est ce que je suis venu faire à Newcastle», a-t-il souligné.

L'ancien attaquant du CR Belouizdad, qui a reconnu que les dernières heures du mercato ont été compliquées pour lui, estime avoir fait le bon choix, soulignant l'influence du manager Rafael Benitez qui a été un facteur important dans sa décision finale.

«Les dernières 24 heures ont été compliquées mais j'ai fait le bon choix. C'est un grand club et je suis définitivement satisfait de mon choix» a-t-il dit. «Il est vrai qu'il y avait beaucoup de clubs qui s'intéressaient à moi, mais connaissant la puissance des fans ici et à quel point ils sont formidables, et aussi parlant au manager du club, ça m'a donné la confiance de savoir que c'était le bon choix.

Rafa Benitez est un grand entraîneur avec une grande réputation, alors le fait qu'il m'appelle a eu un grand effet sur mon choix». L'ancien attaquant du Sporting Lisbonne, sevré de matchs, a hâte de faire ses grands débuts devant les fidèles des Magpies mais il devra patienter un peu, le temps de soigner sa blessure contractée à l'entraînement. «Je connais l'ambiance à l'intérieur du club et à quel point les fans aiment leur équipe. Cela a joué un grand rôle dans ma décision de venir ici», a-t-il dit. «Newcastle est un club historique et je le connais depuis mon plus jeune âge.

Quand j'étais jeune, le film Goal! existait déjà, mais le plus important encore, avec des joueurs légendaires comme Alan Shearer, c'était évident pour moi qu'il s'agit d'un grand club», a-t-il conclu.

Slimani (29 ans) compte 12 apparitions en Premier League avec les Foxes cette saison pour un but marqué, alors qu'il s'est distingué en coupe de la Ligue anglaise avec 4 réalisations. Il avait rejoint Leicester en 2016 en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal) avec lequel il a inscrit 57 buts en 111 apparitions.