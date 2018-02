YARICHÈNE S'EST RETIRÉ DE LA COURSE Mellal seul candidat à la présidence de la JSK

Après la dissolution du directoire, le club kabyle attend toujours son futur président. L'Assemblée générale ordinaire prévue initialement le 25 janvier 2018, a été reportée au 7 février prochain. L'ancien président de section, Yazid Yarichène, vient d'annoncer son retrait définitif de la course à la présidence du club, il a déclaré: «C'est bon, j'ai décidé de me retirer. Je ne compte plus aller jusqu'au bout et devenir président de la JSK. Je crois que Mellal est déjà en place et il fait tout son possible pour redresser la situation.» L'homme d'affaires Kabyle, Cherif Mellal, vient d'injecter 6 milliards de centimes à la JS Kabylie et sera officiellement élu lors de la prochaine AG avec la présence du CSA et des actionnaires.