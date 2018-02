MOB-MCO, AUJOURD'HUI À 16H De la revanche dans l'air

Par Boualem CHOUALI -

Cette rencontre se veut celle de la réconciliation entre les deux galeries afin de mettre fin aux hostilités qui ont entaché la bonne entente entre les deux clubs.

Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa s'apprête à abriter une belle empoignade cet après-midi à 16h pour le compte des huitième de finale de la coupe d'Algérie. Elle mettra aux prises les Vert et Noir de Yemma Gouraya contre les Rouge et Blanc d'El Hamri. La première est leader de son palier, la Ligue 2 Mobilis, et la deuxième réussit une belle saison, a le vent en poupe et se classe en haut du tableau. Si les Crabes, leaders de la Ligue 2 Mobilis voudront faire valoir leur statut de leader et prouver aux autres d'avoir les moyens de battre une équipe de l'élite algérienne, il faut admettre aussi que les Hamraoua seront animés d'un désir de revanche par rapport à cette formation du MOB qui les a éliminés à deux reprises au stade Ahmed-Zabana d'Oran. Le fait de jouer ces huitièmes de finales au stade de l'Unité maghrébine sera l'occasion propice pour prendre cette revanche sportive sur les Crabes. C'est dire que cette rencontre s'annonce palpitante entre deux bonnes équipes. Le club le plus populaire de la Soummam dont l'objectif principal est l'accession en Ligue 1 Mobilis jouera à fond ses chances dans cette rencontre. Il tentera de mettre à son profit l'avantage du terrain et la présence en masse de son public pour passer ce stade des huitièmes de finale. Les Hamraoua de leur côté ne laisseront pas cette occasion passer sans marquer leur revanche et se qualifier aux quarts de finale de Dame coupe. Un tour qui ouvrira grandes les portes de la finale. Pour les joueurs, dirigeants et staff technique des Crabes, il n'est pas question de laisser filer une chance de passer au prochain tour, mais sans tout de même compromettre ses chances dans la course à l'accession «nous allons jouer à fond nos chances en coupe d'Algérie, mais sans toutefois de compliquer notre tâche en championnat de Ligue 2 Mobilis. Notre objectif est d'abord l'accession, cette coupe est un accessoire qu'on acceptera volontiers si jamais il s'accroche à nous» nous dira en substance le président du conseil de gestion Mustapha Rezki. Même son de cloche chez son entraîneur Rachid Bouarrata qui avoue que la tache sera rude de jouer sur deux francs «c'est un match qui s'annonce très difficile pour les deux équipes mais beaucoup plus pour nous. Le MC Oran qui se déplacera à Béjaïa pour jouer la qualification à fond évoluera sans trop de pression. Cette dernière sera beaucoup plus sur nous. On va jouer nos chances à fond sans tout de même se compliquer la vie pour le reste du championnat car pour nous c'est le championnat qui est plus important dans la perspective d'arracher le ticket de l'accession en Ligue 1 Mobilis».

B. C.