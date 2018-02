MONDIAL FLEURET FÉMININ (ÉTAPE D'ALGER) 140 joueuses présentes à Harcha

L'Algérie présente avec huit althètes

Afin d'assurer le bon déroulement de cette étape, 13 arbitres dont 4 algériens seront mobilisés. Outre l'Algérie, pays hôte, 24 autres nations seront présentes dans cette étape.

Quelque 140 joueuses issues de 25 pays, dont 8 algériennes, prennent part à l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'à demain à la salle Harcha-Hacene, a indiqué la Fédération algérienne d'escrime (FAE). Il s'agit de la cinquième fois consécutive que l'Algérie abrite une étape de cette compétition mondiale. «Organiser un tel évènement pour la 5e fois de suite confirme le bon déroulement des éditions précédentes dont on était le pays hôte. Il faut savoir que c'est très difficile d'obtenir l'organisation d'une étape de Coupe du monde parce que c'est trop technique et ça demande beaucoup de moyens technologiques.

Les infrastructures doivent être aussi en bon état», a déclaré le président de l'instance fédérale, Raouf Bernaoui, lors d'une conférence de presse tenue à Alger. Selon le patron de la FAE, cette étape, l'unique sur le continent africain chez les dames, permettra aux joueuses algériennes de se frotter à des adversaires de haut niveau. «Cette étape est très importante pour l'escrime algérienne et pour la Confédération africaine de la discipline. Elle permettra à nos joueuses engagées d'affronter des adversaires classées dans le Top 100 mondial. Nous allons ainsi assister à des matchs de très haut niveau, en présence de plusieurs joueuses de classe mondiale, notamment la numéro un, la Russe Inna Deriglazova», a fait savoir Bernaoui. Sur les chances des Algériennes d'aller loin dans cette compétition, Bernaoui estime que ce sera «difficile de rivaliser avec des joueuses de classe mondiale».

«L'Equipe nationale progresse de la bonne manière, mais il faut avouer qu'on n'a pas les moyens de jouer le haut niveau.

Les joueuses étrangères qui seront présentes avec nous ont un niveau supérieur et c'est normal par rapport aux moyens dont elles disposent», a expliqué le patron de la FAE. L'Algérie sera présente avec huit joueuses, en l'occurrence Elhaouari Narimene, Ghazi Lila, Guemmar Chaïma Nihal, Khelfaoui Anissa, Khelfaoui Louiza, Mebarki Meriem, Tantast Yassmine et Zeboudj Sonia. Afin d'assurer le bon déroulement de cette étape, 13 arbitres dont 4 Algériens seront mobilisés. Outre l'Algérie, pays hôte, 24 autres nations seront présentes dans cette étape. Il s'agit de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Colombie, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Grèce, de Hong Kong, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Corée du Sud, de la Pologne, de la Russie, de la Suède, de la Tunisie, de la Turquie et des Etats-Unis.