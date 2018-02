PRIVÉ DE TRANSFERT À MAN CITY, IL ÉCOPE D'UNE AMENDE Mahrez doublement sanctionné

Par Lounès MEBERBECHE -

La star des Foxes complétement abattue

Après plusieurs offres et à chaque fois revalorisées, Mahrez verra son espoir de rejoindre Manchester City s'effondrer mercredi soir quand les SkyBlues décidaient d'abandonner les négociations.

Que ce fut laborieux et enlaçant à suivre. Le feuilleton du transfert avorté de Riyad Mahrez de Leicester City à Manchester City a tenu en haleine tous les observateurs de ce mercato hivernal, au point de ressembler à une série télé qui apporte à chaque épisode son lot de rebondissements, sans pour autant connaître un dénouement heureux.

Ainsi se sont déroulées les négociations entre ces deux clubs anglais, avec au milieu l'international algérien qui a été pris en otage avant de déboucher sur une impasse au bout du tunnel. La chronologie de ce transfert raté s'est accélérée lors des deux derniers jours du mercato avec à chaque fois un nouveau détail qui a resserré davantage l'étau autour du joueur. Après plusieurs offres et à chaque fois revalorisées, Mahrez verra son espoir de rejoindre Manchester City s'effondrer mercredi soir quand les SkyBlues décidaient d'abandonner les négociations après que Leicester ait rejeté une quatrième offre qu'aucun club jusqu'alors n'avait formulée: 74 millions d'euros plus un joueur. Une proposition pas assez satisfaisante aux yeux des dirigeants thaïlandais de Leicester, qui ont exigé en plus du joueur, 95 millions de livres (près de 110 millions d'euros). Abbatu, l'ancien Havrais ne s'est pas présenté à l'entraînement de Leicester d'avant-hier et ce fut la deuxième fois consécutive que l'international algérien n'a pas pris part à l'entraînement de son équipe. Mardi dernier, Mahrez avait déjà séché la séance, avant de faire l'impasse sur le match face à Everton, perdu 2-1 par les Foxes. Jeudi après-midi, la direction de Leicester a décidé d'infliger une sanction financière de 200 000 livres à Mahrez, ce qui lance, invraisemblablement, un bras de fer entre le joueur et ses dirigeants qui ne fait que commencer alors que le N°7 des Verts espérait enfin rejoindre un club à la hauteur de ses ambitions. Selon un proche du joueur: «Riyad est très abattu après ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Il ne comprend pas la décision de Leicester. C'est le quatrième mercato où le club lui dit qu'il peut partir. Il a tout donné afin de partir cet hiver. Rejoindre Manchester City pour travailler avec Guardiola aurait été un rêve pour lui», a-t-il témoigné. Pour son entraîneur, Claude Puel: «C'est toujours une situation difficile, mais j'espère que Riyad pourra revenir rapidement avec un sourire, heureux de jouer pour nous», a-t-il indiqué. Mahrez (26 ans) réalise une grosse saison avec 8 buts et 7 passes décisives en 22 matchs de Premier League. Il faut dire que le fait d'avoir prolongé son contrat l'été dernier jusqu'au mois de juin 2020 sans prendre la précaution de fixer une clause libératoire a sérieusement réduit la manoeuvre du joueur et son manager pour choisir sa future destination. Au final, les dernières périodes de transfert se suivent et se ressemblent pour l'international algérien qui devra attendre le prochain mercato estival pour tenter de quitter les Foxes, mais cette fois-ci, on s'attendrait à voir son prix grimper davantage, ce dont rêve la direction de Leicester, surtout quand on sait que celle-ci a fixé son prix à 110 millions d'euros. Affaire à suivre... l'été prochain.