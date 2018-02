COUPE D'ALGÉRIE - 8ES DE FINALE:USMBA-USB ET USMB-DRBT Deux chocs pour continuer l'aventure

Par Saïd MEKKI -

Des matchs qui penchent pour les locaux

Des cinq matchs au programme d'aujourd'hui des 8es de finale de la coupe d'Algérie, une chose est sûre, deux clubs de la Ligue 1 Mobilis doivent nécessairement quitter la compétition à l'issue de ces rencontres.

La raison est toute simple, deux matchs opposeront des équipes de la Ligue 1 Mobilis entre elles. Il s'agit des rencontres, USM Bel Abbès-US Biskra et USM Blida-DRB Tadjenanet. D'autre part, le match opposant le leader de la Ligue 2 le MO Béjaïa au MC Oran (5e de la Ligue 1 Mobilis) est à suivre avec un intérêt particulier par les puristes de Dame coupe avec des joueurs d'expérience pour les deux équipes. Le match des mal classés en Ligue 1, l'USM Blida (dernier au classement) et le DRB Tadjenanet (13e en compagnie de la JSK et l'USMH) à six points du dernier, est une rencontre à ne point perdre pour les deux formations afin de bien poursuivre la phase retour du championnat bien décisive.

Le coach de Blida, Bouhelal s'est réuni avec ses joueurs pour les sensibiliser à ce match de coupe à huis clos suite à la dernière sanction de la Commission de discipline. Sans présence du public blidéen, Bouhellal indique que: «J'ai évité la pression aux joueurs en insistant surtout sur la concentration durant le match face au DRBT afin d'atteindre notre objectif pour le moment la coupe d'Algérie, le championnat on en parlera après...». D'ailleurs, la direction de l'USMB motive les joueurs en leur assurant une prime de 10 millions de centimes en cas de qualification. Et justement, les joueurs blidéens veulent saisir l'occasion de la mauvaise passe que traverse le DRB Tadjenanet, après le limogeage de son entraîneur Omar Belatoui, à l'issue du revers concédé à domicile face à l'USM Alger (3-0).

Le nouveau coach du DRBT, soit Bouali ou Saâbi, les deux noms cités avec insistance, ne pourraient rien faire sur le plan technique et tactique en matière de préparation, mais surtout sur le pan psychologique. En tout cas, le millieu de terrain du DRBT, Tayeb Maroci, estime que «Nous sommes bien motivés pour nous qualifier au prochain tour. Ce qui nous mettra en confiance pour la suite du championnat», a indiqué le joueur.

Le match s'annonce très difficile pour les deux équipes bien que l'avantage du terrain profite à Blida, en coupe d'Algérie, des surprises sont légion... De son côté, l'USM Bel Abbès aura bien les faveurs des pronostics en recevant une équipe de l'US Biskra, qui ne se trouve qu'à un point du premier relégable en championnat. Et justement, les joueurs du coach Cherif El Ouazzani veulent se racheter auprès de leur public après la défaite face au CSC en championnat. Le premier responsable technique de Bel Abbès indique sans hésiter que «face à Biskra, la qualification est impérative pour retaper le moral des joueurs». Pour sa part, le coach de l'USB, Leknaoui, assure que «nous allons jouer à fond nos chances. La tâche ne serait pas facile et les joueurs en sont conscients, à eux donc de relever le défi en arrachant une qualification à Bel Abbès». Pour sa part, l'AS Aïn M'lila, 2e au classement du

championnat de Ligue 2, aura également les faveurs des pronostics en recevant le MC El Bayadh (Régionale 1). Il est vrai qu'en coupe d'Algérie, les surprises sont légion, mais les gars de Aïn M'lila ne veulent en aucun cas rater l'occasion pour battre une équipe de palier inférieur. Reste donc le langage du terrain pour trancher. Enfin, les deux petits poucets de ces 8es de finale, issus de la Régionale 1 en compagnie du MC El Bayadh, en l'occurrence l'IR Belkheir et le CR Zaouïa, vont s'affronter pour une qualification historique en quarts. Pour les deux présidents des clubs concernés, l'important est l'accession en championnat mais en coupe d'Algérie, des deux côtés on espère aller le plus loin possible. En tout cas, quel que soit le vainqueur du match, il entrera bel et bien dans l'histoire de la coupe d'Algérie en se qualifiant pour la première fois en quarts de finale...