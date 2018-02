ABSENT À L'ENTRAÎNEMENT POUR LA 4E FOIS ET RATE DEUX MATCHS L'entourage de Mahrez évoque des pressions de Leicester

Contrairement aux informations diffusées par la presse anglaise et qui proviennent des relais médiatiques des dirigeants de Leicester City, le site sportif algérien Lagazettedufennec.com nous a appris hier que de fausses informations circulent au sujet de Riyad Mahrez qui se trouve tout simplement en «arrêt maladie». «Riyad Mahrez n'a pas été mis à l'amende par son club et ses coéquipiers ne sont pas du tout en colère contre lui, bien au contraire» a assuré un proche du joueur algérien mécontent des informations que diffusent en boucle la presse anglaise et française ces derniers jours. Dans le but de mettre la pression sur Riyad Mahrez afin qu'il reprenne au plus vite les entraînements, les dirigeants de Leicester distillent des bribes d'informations mensongères et menaçantes à l'encontre du joueur algérien. Ce dernier se trouve en réalité en arrêt maladie et est donc inapte pour une durée encore indéterminée à reprendre le chemin des entraînements. Après la mésaventure du mercato hivernal où ses dirigeants n'ont pas respecté leur promesse de le laisser partir en cas d'offre satisfaisante, Mahrez compte ainsi poursuivre son absence dans un cadre parfaitement légal. «Il fera son retour quand il ne sera plus malade!» a indiqué cette source.



Claude Puel: «Mahrez doit oublier et vider sa tête»

Ne pouvant échapper aux questions relatives au cas Mahrez, l'entraîneur Claude Puel s'est exprimé avant-hier à l'occasion d'une conférence de presse organisée la veille de la rencontre face à Swansea. «Je ne veux pas faire de commentaire sur le joueur, mais Mahrez ne sera pas convoqué face à Swansea. J'ai de bons rapports avec Riyad, il faut rester professionnel et rester concentré sur le football. C'est un joueur de Leicester, c'est un joueur formidable et précieux pour nous. Il doit oublier ce qui est arrivé et vider sa tête. Nous allons l'aider pour qu'il revienne aux entraînements.» Harcelé de questions sur ce sujet précisément, l'entraîneur français des Foxes, qui a oeuvré en coulisses pour bloquer le joueur, a été incapable d'y répondre. «Je ne sais pas. On verra quand il reviendra, il faut voir ça avec les dirigeants», a-t-il expliqué avant de conclure son intervention vaguement. «C'était difficile de gérer la période des transferts, mais en tant que club, nous avons pris cette décision pour le bien de Leicester, nous devons rester unis après tout ce qui s'est passé. Nous traiterons avec Riyad en interne et pas en public».

In Lagazettedufennec.com