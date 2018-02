CHAMPIONNAT DE NATIONALE 1 DE BASKET-BALL Le CRBDB a eu chaud face au NAHD

Le CRB Dar El Beïda a dû batailler pour l'emporter face au NA Husseïn Dey (66-62) après prolongation), avant-hier, à l'occasion de la 19e journée du championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1. Dans les autres rencontres, la logique a été scrupuleusement respectée. Le derby de la capitale, CRBDB-NAHD, affiche de cette 4e manche de la phase retour, a tenu toutes ses promesses. Comme attendu, la partie a été très serrée durant laquelle les locaux ont dû puiser dans leurs réserves pour égaliser à 56 points partout à l'issue du 4e quart temps et par la même arracher les prolongations. Galvanisés par ce renversement de situation, les joueurs de Yacine Aït Kaci, ont réussi à reprendre le match en main lors des prolongations pour finalement l'emporter sur le score de 66 à 62. Après avoir été battu lors de la dernière journée par le GS Pétroliers, le CRBDB reprend sa marche en avant et conforte sa première place

(36 points). Concernant les autres matchs, la logique a été respectée avec la victoire des équipes hôtes. A signaler que le match US Sétif-GS Pétroliers n'a pas eu leu en raison du forfait de la formation sétifienne. Cette 19e manche devait connaître son épilogue dès hier avec le déroulement du dernier match au programme, entre le Printemps sportif et le RC Constantine.