COUPE D'ALGÉRIE-8ES DE FINALE La JSS rejoint le MCA et la JSK

La JS Saoura a validé son ticket pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie, avant-hier soir à Béchar, en éliminant l'USM Alger (1-0). Les Sudistes réalisent une qualification historique et rejoignent au prochain tour le MC Alger et la JS Kabylie, en attendant le déroulement des autres rencontres des 8es de finale. Le public présent dans les travées du stade du 20-Août 1955 de Béchar, a eu droit à un vrai match de coupe d'Algérie à l'occasion de cette belle affiche des 8es de finale animée par deux formations de la Ligue 1, co-dauphins du CS Constantine (30 pts). Venus à Béchar avec la ferme intention de laver l'affront subi lors de la 12e journée du championnat, à Omar-Hamadi, les Rouge et Noir ont une nouvelle fois subi la loi des Aiglons de la Saoura.

La partie s'est disputée dans sa globalité sur un faux rythme où chaque équipe guettait la moindre faille dans la défense de son adversaire. Et à ce jeu, ce sont les gars du Sud qui se sont montrés les plus adroits. Alors que tout le monde pensait que la partie allait partir aux prolongations, Sid Ali Yahia-Cherif a réussi à donner l'avantage à son équipe à la 82e minute d'une belle tête croisée. L'homme providentiel de la JSS, qui a soulevé le trophée l'année dernière avec le CRB, permet à la formation sudiste d'écrire une nouvelle page de son histoire en atteignant le cap des quarts de finale pour la première fois de sa jeune existence. De son côté, l'USMA, grande spécialiste de l'épreuve populaire, n'a pas pu prendre sa revanche, ni refaire le coup de 2013 où ils avaient éliminé la JSS chez elle lors des 32es de finale. Forte de ce nouveau succès, la JS Saoura, demeure invaincue sur ses terres depuis plus de deux ans, et rejoint par la même occasion finale le MC Alger et la JS Kabylie en quarts de finale. Au prochain tour, les gars de la Saoura joueront hors de leurs bases et seront les invités du vainqueur de la rencontre USM Bel Abbés-US Biskra.