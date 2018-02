REAL MADRID Un nouveau salaire colossal pour Ronaldo

Selon ABC, le Real est prêt à monter jusqu'à 30 millions d'euros par saison. Un salaire qui serait encore loin des 40 millions annuels de Lionel Messi, mais qui serait équivalent à ce que touche Neymar du côté du PSG par exemple.

Le quotidien généraliste ABC explique que le Real Madrid va offrir un nouveau salaire à la star portugaise. «(Rester à Madrid?) Évidemment, j'aime vivre ici. Je vis dans cette ville depuis 2009 et j'aime le climat et les gens. C'est proche du Portugal, on peut y aller en voiture. J'aime l'Espagne, c'est un grand pays. Évidemment, je veux rester ici, j'adore ce club». Par ces mots, Cristiano Ronaldo mettait fin aux rumeurs sur son avenir à la fin du mois de janvier. Mais sa situation restait pour le moins floue, dans la mesure où il réclamait une revalorisation salariale -avec des émoluments à la hauteur de ceux de Lionel Messi- que la direction du Real Madrid ne semblait visiblement pas prête à lui offrir. Toujours est-il que Florentino Pérez devrait finalement faire un geste pour la star de son équipe et lui offrir un nouveau contrat. Ainsi, selon ABC, le Real Madrid est prêt à monter jusqu'à 30 millions d'euros par saison.

Un salaire qui serait encore loin des 40 millions annuels de Lionel Messi, mais qui serait équivalent à ce que touche Neymar du côté du Paris Saint-Germain par exemple. Une augmentation de 9 millions d'euros annuels par rapport à ce qu'il touche actuellement.

Le message envoyé par la direction madrilène est clair: le Real Madrid compte toujours sur le Portugais, sous contrat jusqu'en 2021. Le joueur a déjà fait savoir au club qu'il veut continuer l'aventure, et qu'il est prêt à attendre le mois de juin pour sa revalorisation salariale, étant conscient que ce n'est pas le meilleur moment pour s'en occuper en raison de la situation sportive du club. Le club merengue a donc déjà réglé un dossier chaud et peut déjà se mettre à préparer la saison prochaine l'esprit tranquille.