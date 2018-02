REBBOUH HADDAD, PRÉSIDENT DE L'USMA "Oui, j'ai offert un million d'euros pour Belaïli"

Le patron de l'USM Alger assume l'offre d'un million d'euros faite pour Youcef Belaïli durant le dernier mercato et affirme qu'il a reçu une offre équivalente pour un joueur actuel de son effectif.

Rebbouh Haddad, vice-président de la FAF et premier dirigeant de l'USM Alger a non seulement confirmé que l'offre d'un million d'un pour récupérer Youcef Belaïli auprès d'Angers était réelle mais qu'en plus il pensait pourvoir le revendre l'année suivante au moins deux millions d'euros. Pour éluder la question des moyens à disposition pour pouvoir acheter un joueur en euros, il a expliqué qu'il avait un sponsor étranger qui était prêt à mettre la somme sur la table.

Il a même déclaré à nos confrères d'Al Djazairia One que ce chiffre n'était pas exceptionnel puisqu'il a reçu récemment une offre du même type pour un joueur évoluant actuellement à l'USMA sans donner son nom.