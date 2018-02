SÉLECTION D'ITALIE Di Biagio assure l'intérim

Comme c'était prévisible, Luigi Di Biagio vient de prendre en main la sélection de l'Italie. Une nomination à titre intérimaire. Il s'occupera de la Squadra Azzurra, le temps que ses employeurs parviennent à convaincre un technicien de plus grande renommée d'accepter ce poste. Di Biagio est un ancien international azzurro. Il s'est notamment rendu célèbre auprès des Français en ratant son tir au but à l'occasion du fameux quart de finale de la Coupe du monde 1998. Ex-joueur de la Roma et de l'Inter, il a entamé son parcours d'entraîneur en 2011. Il opère au sein de la fédération depuis 2011 puisqu'il était à la tête de la sélection italienne des moins de 20 ans, puis celle des Espoirs. Di Biagio va très certainement diriger l'équipe italienne durant les matchs amicaux du mois de mars, prévus contre l'Argentine et l'Italie. Et, il n'est pas totalement exclu qu'il soit encore en poste lors du début de la Ligue des Nations. Pour lui succéder par la suite, quatre candidats se dégagent, et non des moindres. Roberto Mancini, Antonio Conte, Carlo Ancelotti et Claudio Ranieri. Reste à savoir dans quel état l'un de ses grands coachs trouvera La Squadra lors de son arrivée.