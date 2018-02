SÉRIE B ITALIENNE Un bon Bennacer et Empoli en tête

Empoli s'est imposée 4-0 contre Palerme dans le match au sommet de la 24e journée de Série B et prend au moins provisoirement la tête en attendant Frosinone. Evoluant en milieu droit, l'international algérien Ismael Bennacer a été très actif aussi bien défensivement qu'offensivement. Souvent présent pour couper des trajectoires ou dégager des situations dangereuses, il est aussi impliqué sur trois des quatre buts de son équipe. Sur le premier il lance Caputo d'une longue balle vers la surface et finalement Brighi ouvre le score à la 12e minute, par la suite il décale Zajc qui trouve Caputo dans la surface pour le 2-0 à la 45e. C'est encore lui qui lance Caputo dans la surface d'une délicieuse passe avant que l'Italien ne soit fauché dans la surface et ne transforme le penalty par une victoire 4-0. Le jeune joueur âgé de 20 ans a pris part à 22 de 24 matchs de Série B et son club Empoli est actuellement en tête avec 43 points en attendant le match de Frosinone qui compte aussi

43 points, tout comme Palerme.