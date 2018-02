MONDIAL 2026 La FIFA appelle la CAF à la neutralité

Le président de la FIFA aux côtés de celui de la CAF

les directives d'une récente circulaire de la FIFA adressée aux 211 représentants des fédérations membres qui doivent trancher le 13 juin entre le Maroc ou le trio USA-Mexique-Canada.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé avant-hier à Casablanca les délégués de la Confédération africaine de football à respecter leur obligation de neutralité dans le processus de sélection du pays hôte du Mondial 2026.

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a déjà par le passé exprimé son soutien «franc et massif» à la candidature du Maroc, souhaite pour sa part que l'assemblée générale prenne position. «Je vous demande de tout faire pour que la procédure soit la plus saine...il en va de notre crédibilité», a lancé Gianni Infantino à l'ouverture des débats, organisés sous chapiteau dans un hôtel de luxe de Casablanca. «Nous vivons dans une ère de démocratie, vous êtes souverains dans votre prise de décision», a argumenté Ahmad.

«J'ai ma position, le comité exécutif me soutient dans ma position, mais c'est à vous que revient la décision», a-t-il dit dans son allocution.

Une telle prise de position reviendrait dans les faits à ignorer les directives d'une récente circulaire de la FIFA adressée aux 211 représentants des fédérations membres qui doivent trancher le

13 juin entre le Maroc ou le trio USA-Mexique-Canada. Cette circulaire appelle entre autres les futurs votants «à se retenir de faire des déclarations écrites ou orales (...) à propos des candidats» et à ne pas «donner leur impression personnelle sur les mérites de l'un ou de l'autre». Selon M. Infantino, ces directives visent à tourner la page d'un passé où «malheureusement, en ce qui concerne les organisations de Mondiaux...il y a eu des questions sur les procédures».

L'assemblée générale de la CAF coïncide avec le CHAN 2018, organisé depuis le 4 février au Maroc. Et le royaume fait tout pour mettre en avant les atouts de sa candidature au Mondial, qu'il a présentée «au nom de tout le continent africain».