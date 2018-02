PLUSIEURS INCIDENTS ONT ÉTÉ SIGNALÉS EN DIVISIONS AMATEURS La violence frappe encore

Par Lounès MEBERBECHE -

Les supporters du MC Constantine touchés par les actes de violence

Presque à chaque week-end, les stades algériens deviennent des arènes pour les supporters afin de faire sortir leur haine et agressivité vis-à-vis des arbitres, les joueurs et les supporters adverses.

Les journées passent et se ressemblent. Alors que les enjeux pour l'accession et la rétrogradation font rage en cette période de phase retour des différents championnats, les actes de violence continuent de ravager nos stades, sans aucune retenue ni même sanctions sévère pour dissuader leurs auteurs. Ainsi, presque à chaque week-end, les stades algériens deviennent des arènes pour les supporters afin de faire sortir leur haine et agressivité vis-à-vis les arbitres, les joueurs et les supporters adverses. Mais quand ce sont les joueurs eux-mêmes ou les dirigeants qui sont les acteurs principaux, cela devient très dangereux et même «dramatique».

Comme à chaque fois, ce week-end a également été touché par ce phénomène qui est la violence pour faire de nouvelles victimes et enfoncer davantage le football amateur. Avant-hier, l'Etoile de Kollo recevait l'USM Aïn Beïda, pour le compte de la 17e journée du championnat amateur du groupe Est.

Le match, qui s'est soldé par la victoire des locaux sur le score d'un but à zéro, et qui a été marqué par des scènes de violence et d'accrochages entre les supporters des deux équipes. Cela a provoqué un envahissement de terrain afin de forcer l'arrêt du match pour plusieurs minutes. Pis encore, l'arbitre a subi d'énormes pressions pour faire reprendre le jeu, suite à l'intervention musclée des services d'ordre sur le terrain pour éviter le pire. Dans le même groupe, l'équipe du HB Chelghoum Laïd a reçu le

MO Constantine.

Les visiteurs se sont imposés sur le score de 1-2, mais la joie n'a été que de courte durée, puisque les Constantinois ont été les victimes de plusieurs agresseurs mécontents du résultat de leur équipe. L'entraîneur du MO Constantine ainsi que quatre joueurs ont subi des blessures légères tandis que l'attaquant Bakhtatou a été évacué à l'hôpital de Chelghoum Laïd. Un autre incident a marqué aussi ce week-end sportif dramatique et qui a été signalé dans ce même groupe de division amateur Est, à l'occasion du match important opposant le NRB Touggourt à l'US Tébessa. Ce match s'est soldé par la victoire des locaux 2-1, mais, malheureusement, est complètement sorti de son cadre sportif. L'arbitre du match, K.Baziz, a été victime d'agressions physiques de la part des joueurs de Touggourt, comme l'indiquait la feuille de match ainsi que le signalement d'envahissement de terrain au cours du match, par des intrus alors que le match était programmé à huis clos. L'équipe du NRBT risque une lourde sanction allant jusqu'à quatre matchs à huis clos.

De nombreuses vidéos circulaient hier sur les réseaux sociaux qui ont filmé ces scènes de violence à travers ces trois matchs et qui confirment encore une fois la grave dimension qu'a prise la violence dans nos stades. Pour rappel, depuis l'entame de la saison,, plusieurs incidents ont été signalés dans les championnats de divisions amateures et même régionales, comme ce fut le cas à Beni Thour, Annaba, Sétif et Tiaret, ce qui a même provoqué la mort d'un jeune supporter. Face à ces graves dérives qui se poursuivent et à l'incapacité des instances qui ont l'obligation de faire régner la sécurité et l'organisation des matchs, l'on se demande jusqu'au ira la gravité de ce phénomène et surtout que faudra-t-il pour enfin voir les autorités publiques et politiques réagir enfin pour mettre fin à ce drame qui est la violence dans les stades?