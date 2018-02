AL ITTIFAQ SAOUDI Raïs M'Bohli capitaine

Pour son deuxième match avec sa nouvelle équipe, Raïs M'Bolhi a été promu capitaine et son club s'est imposé 2-1. Il a d'abord encaissé un but du Tunisien Abdelkader Oueslati dès la 5e minute d'une reprise imparable avant que son coéquipier Abdi n'égalise d'une belle frappe enroulée (19e). Par la suite le gardien algérien aura un seul arrêt à effectuer en première mi-temps à la 25e minute en s'interposant avec un plongeon plus spectaculaire qu'efficace. Ahmed El Sheikh double la marque pour les siens en seconde période (54'), Al Ittifaq domine facilement mais M'Bolhi a tout de même failli encaisser le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu sur une sortie aérienne mal maîtrisée, Al Fateh a faillit marquer (90'+4').