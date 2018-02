BETIS SÉVILLE Mandi rend hommage à Feddal

Recruté l'été dernier par le Betis Séville, Zouhair Feddal, titulaire en défense aux côtés de Aïssa Mandi réalisait une belle saison. Mais le Marocain s'est rompu le tendon d'Achille lors du match contre Villarreal. L'international marocain est indisponible au moins six mois et devrait manquer la Coupe du monde avec les Lions de L'Atlas. Depuis son arrivée, il avait noué une amitié avec son compère de la défense, et très naturellement l'international algérien tenait à lui rendre hommage après la victoire du Betis face à Villareal (2-1) avant-hier soir.