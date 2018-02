CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE BODYBUILDING Les bodybuilders d'Oran se distinguent à Saïda

Les bodybuilders d'Oran ont nettement dominé les épreuves du championnat régional de bodybuilding, clôturées vendredi soir à Saïda au terme de deux jours de compétition. Cette compétition de sport de culturisme, organisée par la ligue de wilaya de Saïda, en collaboration avec la Fédération de bodybuilding, de fitness et de powerlifting, a mis en lice 62 bodybuilders seniors des catégories de poids de moins de 60 kg à plus de 100 kg, issus de 12 ligues de wilayas de l'Ouest du pays. Dix catégories de poids étaient concernées par cette compétition dont les trois premiers de chaque catégorie se sont qualifiés pour la phase finale du championnat d'Algérie, prévue les 29 et 30 mars à Djelfa. Les autres athlètes non-classés devront prendre part au tournoi national Open de repêchage qui aura lieu les 1er et 2 mars à Bouira, afin de permettre à certains d'entre eux de décrocher leur billet de qualification à la finale.